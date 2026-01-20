David Medrano sentencia al América en el Clausura 2026: "No da más"

América atraviesa uno de los momentos más inesperados de su historia reciente.

Luego de haber alcanzado la gloria con un tricampeonato en la Liga MX, el equipo de André Jardine ha mostrado un declive evidente en el arranque del Clausura 2026.

La falta de victorias y la ausencia de goles han encendido las alarmas entre la afición azulcrema, que observa con preocupación cómo su escuadra, antes dominante, ahora lucha por recuperar la identidad y el nivel competitivo que la caracterizaban.

El momento actual del equipo fue debatido en Los Protagonistas, programa de TV Azteca, donde David Medrano, una de las voces con más experiencia, se lanzó contra el conjunto de Coapa y varias de sus figuras, al asegurar que ya no da para más y que debería pensarse en la salida de algunos de ellos.

"Me parece que el plantel ya dio lo que tenía que dar, tuvo grandes momentos. Cáceres no da más, Fidalgo no da más y hay otros como los Cervantes, los Violantes, los Kevin Álvarez que ya estuvo. América necesita refuerzos importantes y una reestructuración", mencionó ante la mirada de Zague y Christian Martinoli.

Las palabras de Medrano continuaron y recalcó que las Águilas necesitan los refuerzos que busca Cruz Azul o Toluca para mejorar su nivel.

"No que le iban a meter dinero, ellos deberían ir por jugadores como Paradela, Brunetta, Gorriarán, por citar nombres, si quieren ser protagonistas. Ustedes justifican", finalizó.

