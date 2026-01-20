El Ruso Brailovsky lanza mensaje al antiamericanismo: Sigan llevando comida a casa

Daniel Alberto Brailovsky es un histórico de las Águilas del América. La afición de los azulcrema lo recuerda con gran cariño y en gran parte se debe a lo hecho por lo conseguido en la década de los 80’s.

Sin embargo, también por la forma en la que defiende a los de Coapa en las mesas de debate como comentarista. Este fin de semana regresó a la televisión con FOX y de inmediato ya dio de qué hablar.

Lee también Gilberto Mora causa baja de la Selección Mexicana; no estará en los duelos contra Panamá y Bolivia

Tras el empate sin goles entre América y Pachuca en el estadio Hidalgo, el Ruso Brailovsky defendió a los capitalinos.

“Nos estamos olvidando, o algunos payasos se olvidan de que el América llegó cuatro veces a la final, cuatro veces; ganó tres. Les queremos cambiar de ganadores a perdedores y esto no va”, lanzó el exfutbolista.

Asimismo, dejó otro mensaje en redes sociales y se lanzó contra el antiamericanismo, ese que confronta en los programas de televisión.

“Que sigan llevando comida a casa los antis del América; aprovechen a llenar la despensa. Ya recuperarán el nivel los tricampeones y volverán a mostrar lo que son”, escribió el argentino.

Lee también Esteban Solari explica el gesto que hizo hacia la banca del América y su pelea con André Jardine