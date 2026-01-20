Más Información

Gilberto Mora causa baja de la Selección Mexicana; no estará en los duelos contra Panamá y Bolivia

Gilberto Mora causa baja de la Selección Mexicana; no estará en los duelos contra Panamá y Bolivia

Sergio 'Checo' Pérez aparece en su primer comercial con Cadillac

Sergio 'Checo' Pérez aparece en su primer comercial con Cadillac

Liga MX Femenil: Así marcha la tabla de posiciones, previo a la Jornada 4 del Clausura 2026

Liga MX Femenil: Así marcha la tabla de posiciones, previo a la Jornada 4 del Clausura 2026

Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 7, HOY, martes 20 de enero

Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 7, HOY, martes 20 de enero

NFL: Matthew Stafford, la pieza clave de los Rams

NFL: Matthew Stafford, la pieza clave de los Rams

Gilberto Mora causa baja de la debido a molestias físicas que arrastra desde el inicio del torneo Clausura 2026 con su equipo, los Xolos de Tijuana, así lo informó el cuadro nacional.

El mediocampista no estará en los encuentros amistosos frente a Panamá y Bolivia; en su lugar estará el futbolista de las Águilas del América, Alexis Gutiérrez.

"La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que, tras la valoración realizada por el área médica de la SNM, el jugador del Club Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, causará baja de la concentración", se puede leer en el comunicado del Tricolor.

Lee también

Alexis Gutiérrez celebra un gol del América ante los Pumas. FOTO: IMAGO7
Alexis Gutiérrez celebra un gol del América ante los Pumas. FOTO: IMAGO7

"En coordinación con su Club, se determinó que el jugador continúe con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo", agregaron.

El volante de los azulcrema se incorporará mañana miércoles 21 de enero en la ciudad de Panamá, previo al primer encuentro de la Selección Mexicana en este 2026.

El jueves (19:00 horas), México enfrenta a la selección canalera en el estadio Rommel Fernández y el domingo 25 de enero (14:00) hará lo propio contra Bolivia, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en La Paz.

Lee también

FOTO: IMAGO7
FOTO: IMAGO7

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS