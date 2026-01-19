Esteban Solari explica el gesto que hizo hacia la banca del América y su pelea con André Jardine

Las cosas en las bancas entre André Jardine y Esteban Solari estuvieron calientes durante el Pachuca vs América en el estadio Hidalgo. Reclamos constantes entre ambos cuerpos técnicos.

Si alguno reclamaba algo al árbitro, el otro le respondía. Así fue la línea del encuentro en los banquillos que por momentos se encaraban con mayor intensidad que en el terreno de juego.

Al término del encuentro, Solari explicó el gesto que hizo frotándose los ojos en una clara simulación de llanto en dirección a la banca de las Águilas del América.

“A veces uno se pasa de la raya. Quizá no estuvo bien que hiciera ese gesto. Los asistentes de Jardine estaban gritando mucho al árbitro y uno se cansa, pero no, al fina fui, los saludé... son un gran equipo, él un gran entrenador, ha ganado tres títulos de liga con el América. Uno respeta mucho a ellos como técnicos y al equipo que tienen", declaró Jardine.

El timonel de los Tuzos reconoció el trabajo del árbitro Luis Enrique Santander y concluyó en que todo es tema del futbol que queda en el terreno de juego.

"Nosotros a nuestro trabajo. Obviamente también hubo protestas de nuestro lado, pero cuando termina queda ahí, creo que el árbitro estuvo bien, lo hizo de excelente manera. No hubo muchas acciones para quejarme", agregó el argentino quien vive su primera aventura como técnico en la Liga MX.