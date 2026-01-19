América sufre su peor inicio goleador en la Liga MX desde México 1970

Ante Pachuca, América confirmó su peor inicio goleador en 56 años. De poco le sirvió dominar a los Tuzos en el estadio Hidalgo; la falta de contundencia se presentó de nuevo.

Luego de empatar sin goles ante Xolos de Tijuana en la primera jornada y de caer (0-2) contra el Atlético de San Luis en la segunda fecha como locales, los de Coapa ligaron otro empate a ceros en la Bella Airosa.

Con esto, los azulcrema sellaron su peor arranque goleador desde México 1970, cuando aún eran torneos largos en el futbol mexicano. Algo imperdonable para las Águilas.

En aquella lejana campaña, los de Coapa cayeron 0-1 frente a los Diablos Rojos de Toluca, en la segunda jornada como visitantes ante Laguna también por la mínima diferencia y en la tercera fecha empataron sin goles ante Pachuca.

En ese torneo donde Cruz Azul terminó como campeón, América ganó hasta la Jorada 6 frente al Irapuato, pero el gol cayó ante Atlante en la Jornada 4 en un empate 1-1.

El siguiente duelo de los emplumados en este Clausura 2026 será el 31 de enero (21:00 horas) contra los Rayos de Necaxa en el estadio Ciudad de los Deportes.