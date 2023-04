David Faitelson arremete contra Asamblea de Dueños en Tercer Grado Deportivo: “Tienen secuestrado al futbol”

El primer programa de Tercer Grado Deportivo se estrenó de la mejor manera posible, el debate y las fuertes declaraciones no se hicieron esperar.

Alberto Lati, Alejandro de la Rosa, André Marín, David Faitelson, Javier Alarcón, y María José González formaron parte de la mesa de análisis y no quedaron a deber.

Lee También: David Faitelson y André Marín protagonizan su primera discusión en Tercer Grado Deportivo

Cada periodista deportivo, con su propio estilo, compartió y defendió su punto de vista ante cerca de cinco millones de personas que disfrutaron la primera emisión.

Pero, como era de esperarse, David Faitelson se encargó de “dinamitar” la mesa de debate con sus polémicas declaraciones.

“El futbol sigue secuestrado, secuestrado es una palabra dura en México, pero sigue secuestrado por un grupo de empresarios, que son muy exitoso en sus empresas, pero en el futbol lo ven todo como un negocio”, manifestó.

Lee También: Los mejores memes que dejó el primer programa de Tercer Grado Deportivo

El periodista deportivo de ESPN señaló que los miembros de la Asamblea de Dueños son los culpables de la crisis que atraviesa el balompié nacional.

“La culpa no es de Yon de Luisa, la culpa no es de Guillermo Ochoa, la culpa es de los dueños de clubes del futbol mexicano. Ellos han tomado decisiones que hoy tienen a este futbol en el peor momento en su historia deportiva y no han permitido que el futbol de un paso al frente”, puntualizó.