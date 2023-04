David Faitelson y André Marín protagonizan su primera discusión en Tercer Grado Deportivo

La espera terminó, Tercer Grado Deportivo vivió su primera transmisión a través de las pantallas de Televisa.

El programa logró reunir a voces autorizadas del periodismo deportivo con la finalidad de analizar diferentes temas del futbol mexicano.

Denise Maerker, la mediadora de la mesa de análisis, inició el programa con el tema de la Selección Mexicana y cuestionó la situación de los aficionados que abuchearon en el Estadio Azteca.

André Marín tomó la palabra y criticó a la afición que silbó al portero titular de El Tricolor, ya que considera que la actitud es inmerecida.

“Guillermo Ochoa la está rompiendo en Italia, en una de las mejores ligas del mundo. Viene a su país y le chiflan. Hoy Ochoa es el mejor portero mexicano, no sé si va a llegar al Mundial, pero hoy es el mejor. Me parece muy injusto con Ochoa lo que le hace la gente”, manifestó.

David Faitelson, de inmediato, respondió irónicamente y lanzó un par de preguntas a su excompañero de TV Azteca.

“Ah, no. Lo del Mundial no fue injusto. ¿El papelón que hicimos en el Mundial no fue injusto? ¿Quién era el portero de México en el Mundial?” cuestionó.

Denise Maerker tuvo que intervenir, antes de que la discusión incrementara, para permitir la participación de los demás panelistas.

“A ver, David, déjenme que, por favor, escuchemos a Alex. Vamos a escuchar primero”, medió.