Tano Ortiz afirma que su equipo es superior al Cruz Azul

Monterrey.— Fenando Ortiz, técnico de los Rayados de Monterrey, se ha caracterizado por ser un hombre respetuoso, que no habla del rival, que no lo critica.

Pero de cara al juego contra Cruz Azul se ha atrevido a ir un paso más adelante y comentó que por mucha táctica que maneje Martín Anselmi, técnico cementero, los Rayados tienen “mejor plantel”.

“Martín ha hecho un trabajo muy importante en Cruz Azul, no solamente en lo táctico, sino en lo anímico. Es un Cruz Azul diferente al del semestre pasado, pero en nombres tenemos un plantel más completo. Después, dentro del campo de juego, son once contra once”, dijo el exdefensa central.

Pero fuera de la cancha, el fantasma de la eliminación en semifinales le ronda la cabeza, aunque Ortiz trata de superarlo, “es algo que está presente en mi círculo, pero no me quita la ilusión de trabajar y seguir intentándolo. Siempre hay nuevas oportunidades. Si se llegara a dar, bienvenido sea, y si no, lo volveré a intentar”.