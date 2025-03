Daniel Suárez se motiva tras segundo lugar en Las Vegas: "La victoria está cerca y no una, serán varias"

Se dice que lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Sin embargo, Daniel Suárez tiene muchos motivos para presumir lo que vivió en la Ciudad del Pecado el fin de semana pasado en la Nascar Cup Series.

El piloto mexicano logró el segundo lugar en Las Vegas Motor Speedway, competencia con la que se sacudió un inicio complicado, ya que se le había negado llegar en los primeros lugares.

El conductor regio advirtió que retomó confianza, sobre todo después de lo sucedido en COTA. Ahora que ya probó las mieles de subirse al podio, no tiene duda de que la primera victoria de la temporada está cada vez más cerca. Eso sí, fue claro, ‘no será una, sino varias’.

“Me hubiera gustado que ya estuviera detrás de nosotros (el triunfo). Estamos motivados y tenemos mucha hambre, pero todavía tenemos muchas cosas que mejorar. Nuestro momento va a llegar, estoy seguro de que vamos a ganar este año y no solamente una vez, vamos a ganar varias veces”, comentó a El Universal Deportes.

Por otra parte, Suárez Garza admitió que está pasando por el mejor momento de su carrera, justo en el año que marcará su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez con la máxima categoría de Nascar.

“El mejor momento de mi carrera está por venir, acabo de cumplir 33 años, tengo una carrera por delante, en este momento el poder ir a la Ciudad de México me siento preparado, estoy en esa balanza donde tengo de todo, si esta carrera hubiera pasado hace tres años, no estaría listo”, admitió.

Finalmente, Daniel Suárez sabe que la visita de Nascar Cup por primera vez a México está cada vez más cerca y ante la falta de un ídolo en el automovilismo en el país luego de que Checo Pérez dejó Fórmula 1, el piloto nacional no rehúye a la responsabilidad y cree que puede tomar la batuta.

“Definitivamente, sería un gran orgullo. A Checo lo quiero mucho, es un gran amigo y piloto y ha hecho una gran labor en los últimos 10 años en México; me siento con una gran responsabilidad de poder representar a un país y ahora que Checo no estará corriendo en F1, habrá muchos fans que estarán viendo Nascar y como único piloto mexicano esa batuta caerá mí y me siento contento”, concluyó.