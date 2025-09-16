Daniel Guzmán, extécnico de Santos Laguna, revela la fórmula con la que motivó a una de las grandes leyendas de la Liga MX

La Liga MX ha tenido, a lo largo de su historia, equipos que quedan marcados en la memoria de los aficionados. Uno de ellos es Santos Laguna en la temporada 2008.

La escuadra comandada por Daniel Guzmán, que estaba destinada a descender, se levantó como campeón con una gran cantidad de estrellas como Oswaldo Sánchez, Fernando Ortiz, Juan Pablo Rodríguez, Vicente Matías Vuoso y Daniel Ludueña.

Con las presiones vividas en esa campaña de locura, Guzmán compartió recientemente el método que utilizaba para motivar a sus futbolistas, llamando la atención lo que hacía con el “Hachita”.

En una entrevista reciente, el todavía estratega reveló que le llevaba a su jugador un refresco y un Gansito, lo cual le ayudaba a dar el extra en la cancha y sentirse feliz.

“A Ludueña lo hice el mejor jugador de México. Le encantaban los Gansitos y las cocas (Coca-Cola). Él viene de barrio como yo, entonces todos los días yo le entregaba una coquita (un refresco) y una lonche de jamón, todos los días. Entonces, con los jugadores, en la parte afectiva, a mí me gusta saber qué les motiva”, mencionó.

El entrenador añadió que es importante trabajar la parte anímica en los equipos, ya que con eso se pueden lograr grandes resultados.

“Los técnicos tenemos que hacer un trabajo anímico muy fuerte, porque yo sí creo en la psicología deportiva, creo mucho en eso. Si tú, a estas alturas, no le llegas al corazón al jugador y no te creen, no vas a conseguir resultados”, finalizó.