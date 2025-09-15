Charlyn Corral y Lizbeth Ovalle son nominadas a Mejor Jugadora de la Concacaf

El futbol femenil en México ha crecido de gran manera en los últimos años, permitiendo, además de generar talento, que este tenga la oportunidad de jugar al máximo nivel.

La calidad se ve reflejada en la Liga MX Femenil, competencia que ha recibido grandes noticias recientemente al ver a dos de sus representantes en la lista de las mejores de la zona.

Lee también Marco Antonio 'Gato' Ortiz presume fotografía con ídolo del América: “Cuídate de los expertos”

Se trata de Charlyn Corral y Lizbeth Ovalle, futbolistas de Pachuca y del Orlando Pride, quienes forman parte de la lista final de nominadas al premio Jugadora del Año 2024/2025 de la Concacaf.

Las mexicanas, quienes cada semana muestran su talento en distintos estadios, comparten nominación con otras destacadas figuras como Melchie Dumornay (Haití), Emily Fox (Estados Unidos), Lindsey Horan (Estados Unidos) y Khadija Shaw (Jamaica).

Lee también Chicharito debuta como DT de Chivas en el Clásico Nacional y le roba los reflectores a Milito

El reconocimiento para las jugadoras llega tras un año increíble, en el que Corral se convirtió en pieza clave de su equipo, con goles importantes que ayudaron a levantar el primer título en su historia.

En el caso de Ovalle, la atacante fue subcampeona de la Copa de Campeones W Concacaf, ganándose el respeto de varios equipos en la región.

El premio a Mejor Jugadora de la Concacaf se definirá a través de la votación de entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, periodistas especializados y aficionados de toda la región.