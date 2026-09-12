La presión de competir en casa puede convertirse en una carga o en una motivación extra. Para Dafne Quintero fue ambas. Ante una Plaza de Armas de Saltillo entregada por completo a su talento, la arquera mexicana protagonizó una de las actuaciones más emotivas de la jornada y se quedó a un paso de la gloria en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco.

Cuando Dafne Quintero se colocó en la línea de tiro para disputar la final de arco compuesto femenil, no estuvo sola. Miles de aficionados reunidos en la Plaza de Armas de Saltillo se convirtieron en su principal respaldo, alentándola flecha tras flecha en busca de una histórica medalla de oro frente a la estadounidense Alexis Ruiz.

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La coahuilense sabía que el desafío sería complejo y el duelo respondió a las expectativas. Ruiz mostró una gran consistencia a lo largo de la competencia y mantuvo la ventaja en los momentos decisivos, imponiéndose por un cerrado marcador de 145-144 en una final que mantuvo la emoción hasta el último disparo.

Quintero llegó a la disputa por el título después de una destacada actuación durante la jornada. En cuartos de final superó a la turca Hazal Burun y más tarde derrotó a la británica Ella Gibson en semifinales, resultados que confirmaron su calidad ante algunas de las mejores arqueras del circuito internacional.

Al concluir la competencia, la emoción se apoderó de la representante mexicana. Incapaz de contener las lágrimas, Dafne asimiló lo ocurrido mientras recibía el reconocimiento del público que la acompañó durante toda la jornada. A pesar de quedarse a un paso del oro, levantó con orgullo la medalla de plata, un resultado que significó el tercer podio de su carrera en eventos de World Archery.

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"Son pocas las competencias en las que la familia nos pueden ver. Yo sabía que tenía que hacer grandes cosas en casa. Estoy feliz por el resultado, refleja que puedo competir al máximo nivel y ahora trabajaré por el oro", mencionó.

Con familiares y amigos alentándola desde las gradas con pancartas y mensajes de apoyo, la arquera mexicana peleó cada punto hasta el límite. Aunque el título escapó por un solo punto, Quintero abandonó el escenario con la satisfacción de haber respondido ante su gente y de haber regalado una de las actuaciones más memorables y que significó la segunda presea de la delegación en el día.