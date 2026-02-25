¿Cuándo y dónde ver los partidos de Champions League de hoy 25 de febrero?

Hoy miércoles 25 de febrero se juegan los partidos de vuelta de los playoffs de eliminación (knockout round playoffs) de la UEFA Champions League 2025/26, que definen los últimos boletos para los octavos de final.

Estos encuentros cierran la fase preliminar con duelos de alta tensión, donde algunos equipos llegan con ventaja cómoda y otros necesitan remontadas épicas.

Los partidos destacan por el regreso de gigantes como Real Madrid y PSG en casa, y situaciones complicadas como la de Juventus, que debe revertir un 2-5 adverso.

¿Cuáles son los cuatro encuentros programados de este día?

Atalanta vs Borussia Dortmund (ida: 0-2), 11:45 horas, en el Gewiss Stadium de Bérgamo, Italia. Dortmund llega con ventaja y busca sellar su pase.

Juventus vs Galatasaray (ida: 2-5), a las 14:00 horas, en el Allianz Stadium de Turín, Italia. La Juve necesita una remontada heroica para seguir en la competición.

Paris Saint-Germain vs AS Monaco (ida: 3-2), a las 14 horas, en el Parc des Princes de París, Francia. PSG defiende una ligera ventaja en un derbi francés cargado de rivalidad.

Real Madrid vs Benfica (ida: 1-0), a las 14:00 horas, en el Santiago Bernabéu de Madrid, España. Los merengues parten como favoritos para avanzar con su victoria mínima en la ida.

Para ver los partidos en México y Latinoamérica, la transmisión principal está a cargo de FOX One, Fox+, HBO Max, TNT y TNT Sports.