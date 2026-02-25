Más Información

Selección Mexicana: ¿Cuándo y dónde ver el México vs Islandia este miércoles 25 de febrero?

La medalla de oro en París, su gran tesoro

Jasmine Paolini afirma que estar dentro del Top 10 es sinónimos de motivación y no de presión 

A la Copa Internacional de Natación le hacen falta ajustes 

Frances Tiafoe se sincera sobre la privacidad de los tenistas; acepta que podría mejorar

La , dirigida por Javier Aguirre, se prepara para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que México coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Este partido amistoso contra Islandia representa una oportunidad clave para probar jugadores, especialmente aquellos de la Liga MX, ya que no se trata de una fecha FIFA y no se pueden convocar elementos del extranjero.

El encuentro sirve como ensayo antes de los duelos de marzo, donde se enfrentarán a rivales como Portugal, lo que pemritirá a Aguirre perfilar la alineación titular y evaluar el rendimiento en altura y condiciones locales.

El partido se disputará en el Estadio Corregidora de Querétaro que ha sido sede de varios encuentros del Tri en el pasado. Este escenario ofrece condiciones similares a algunas sedes del Mundial 2026, lo que lo convierte en un lugar ideal para la preparación.

A pesar de recientes tensiones de seguridad en el país, el juego se confirmó y se jugará con público, con boletos agotados, lo que promete un ambiente vibrante y de apoyo total al equipo nacional.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Islandia?

El encuentro está programado para el miércoles 25 de febrero de 2026, con hora de inicio a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Para verlo, hay varias opciones: en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7; en televisión de paga a través de TUDN; y en streaming vía ViX Premium o las apps de Azteca Deportes.

