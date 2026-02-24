Javier Aguirre habló de la situación de violencia en México y el juego contra Portugal: Estamos sensibles al momento que se vive

Los ojos del mundo están puestos en México y no precisamente por buenas acciones. La situación de violencia que golpea el país alertó a varios países rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La Federación Portuguesa manifestó su preocupación de cara al choque del próximo 28 de marzo; la boliviana hizo lo propio ya que en marzo estará en Monterrey para disputar el repechaje para pelear por un lugar en la Copa del Mundo; en Alemania pidieron más atención en el tema de seguridad para el Mundial.

Sin embargo, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, se limitó a expresar su sentir debido a la críticas que ha recibido el país debido al tema abatimiento a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

"Sí te puedo decir que somos mexicanos, ciudadanos, y estamos sensibles al momento que se vive, evidentemente. En el enfoque que nos compete es el juego deportivo y en ese aspecto jugamos un partido, trataremos de dar lo mejor posible, volver a casa, seguir viendo la liga, seguir preparándonos de cara a la fecha FIFA de marzo", declaró de forma escueta.

"Y eso es lo que a mí me corresponde. La gente de la federación me garantiza que hay seguridad para todos nosotros, el grupo está tranquilo y estamos en el día a día, entrenando, veremos el campo y a ver si mañana se nos aparece un buen partido", agregó el Vasco Aguirre.

¿Qué pasará con el duelo entre México y Portugal?

La Federación Portuguesa de Futbol manifestó su preocupación por la situación que se vive en México, pero mencionaron que están comprometidos en enfrentar al Tricolor si las condiciones lo permiten.

En ese sentido, Javier Aguirre, timonel de la Selección Mexicana, reveló que confía en poder tener ese partido en el Coloso de Santa Úrsula, duelo que será el primero de una Fecha FIFA en 2026.

“No, no, es normal, están en su derecho de ir día a día, evaluando la frecuencia de las circunstancias. Confío en el mes que viene, es Fecha FIFA y espero lo que se había planeado, estoy tranquilo, espero que el partido se efectúe sin ningún contratiempo”, declaró previo al compromiso de mañana ante Islandia.