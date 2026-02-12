Cruz Azul vs Vancouver FC: Horario y canales para ver EN VIVO la Concacaf Champions Cup; hoy, jueves 12 de febrero

En la cancha del Estadio Cuauhtémoc, la “Máquina” de Cruz Azul jugará para amarrar su boleto a los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Si bien los celestes llegarán al encuentro con una cómoda ventaja de tres goles ante el Vancouver FC del balompié canadiense, no quieren pecar de soberbios.

En conferencia de prensa, el estratega Nicolás Larcamón adelantó que la serie aún está abierta, por lo que no pueden bajar la guardia en el partido de vuelta que disputarán este jueves, 12 de febrero.

“Es una gran oportunidad para nosotros de mostrar mucha responsabilidad y afrontar este segundo partido de la serie con la humildad que requieren este tipo de enfrentamientos. Si hay algo que debemos entender es que la serie todavía no está cerrada”, sentenció Larcamón.

El encuentro de ida atestiguó cómo los goles de José Paradela (22'), Amaury Morales (44') y Agustín Palavecino (65') le dieron la victoria (0-3) a los cementeros en el Willoughby Community Park de Langley, Canadá.

Ahora, los celestes aprovecharán su localía y el apoyo de la afición para fortalecerse con la mirada puesta en el pase a los Octavos de Final.

La cita para cerrar la Primera Ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf será a las siete de la noche en tiempo del centro de México. A continuación, los detalles para ver el partido de vuelta entre Cruz Azul y Vancouver FC.

Cruz Azul quiere cerrar la serie ante Vancouver FC sin sustos - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de Cruz Azul en la Copa de Campeones de la Concacaf?

Jueves, 12 de febrero

Cruz Azul vs Vancouver FC | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y FOX+.

