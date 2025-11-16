Más Información

Coral Bonilla encuentra en su padre a su mayor fuente de inspiración para consagrarse en el surf

Coral Bonilla desea volver a ganar el cetro del Corona Cero Surf Open Cerritos 2025

NFL: Eagles y Lions chocan en duelo de candidatos de la Conferencia Nacional

Cruz Azul tiene todo en contra ante Tigres, pero sueña con alcanzar la final de la Liga MX Femenil

Liga MX Femenil: América y Chivas protagonizan nueva edición del Clásico Nacional en búsqueda de la final

Tigres y Cruz Azul se enfrentan en la semifinal de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, con el objetivo de avanzar a la disputa por el título.

Luego de empatar (1-1) en la ida, disputada en el estadio Olímpico Universitario, las Amazonas y las Celestes se vuelven a ver las caras, ahora en El Volcán. El equipo regiomontano parte como favorito por tener la ventaja de la localía y de la posición en la tabla. El haber terminado en el primer lugar de la clasificación le permite avanzar empatando en el marcador global. Además, sus números a lo largo del torneo lo respaldan. Fue el conjunto que más puntos sumó (42), junto con el Pachuca, pero en solitario fue el que más goles anotó (60) y el que menos recibió (11). El equipo de Pedro Martínez también llega con una impresionante racha de 13 partidos sin perder (nueve victorias y cuatro empates). Su último descalabro lo sufrieron en casa el 15 de agosto en la Jornada 7, a manos del Pachuca (2-3).

Por su parte, La Máquina buscará hacer historia al avanzar a su primera final de la Liga MX Femenil, pero tendrá la complicada misión de echar al equipo que más trofeos ha levantado (seis); intentará aprovechar el envión anímico que obtuvo al eliminar a las todavía campeonas Tuzas, en los cuartos de final. Tigres y Cruz Azul protagonizarán una auténtica batalla sobre el césped, con el propósito de convertirse en el primer finalista del Apertura 2025 y esperar al ganador del Clásico Nacional.

