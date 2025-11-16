Cruz Azul tiene todo en contra ante Tigres, pero sueña con alcanzar la final de la Liga MX Femenil

Tigres y Cruz Azul se enfrentan en la semifinal de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, con el objetivo de avanzar a la disputa por el título.

Luego de empatar (1-1) en la ida, disputada en el estadio Olímpico Universitario, las Amazonas y las Celestes se vuelven a ver las caras, ahora en El Volcán. El equipo regiomontano parte como favorito por tener la ventaja de la localía y de la posición en la tabla. El haber terminado en el primer lugar de la clasificación le permite avanzar empatando en el marcador global. Además, sus números a lo largo del torneo lo respaldan. Fue el conjunto que más puntos sumó (42), junto con el Pachuca, pero en solitario fue el que más goles anotó (60) y el que menos recibió (11). El equipo de Pedro Martínez también llega con una impresionante racha de 13 partidos sin perder (nueve victorias y cuatro empates). Su último descalabro lo sufrieron en casa el 15 de agosto en la Jornada 7, a manos del Pachuca (2-3).

Por su parte, La Máquina buscará hacer historia al avanzar a su primera final de la Liga MX Femenil, pero tendrá la complicada misión de echar al equipo que más trofeos ha levantado (seis); intentará aprovechar el envión anímico que obtuvo al eliminar a las todavía campeonas Tuzas, en los cuartos de final. Tigres y Cruz Azul protagonizarán una auténtica batalla sobre el césped, con el propósito de convertirse en el primer finalista del Apertura 2025 y esperar al ganador del Clásico Nacional.