La actividad de los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 continúa este lunes con un atractivo choque entre Costa de Marfil y Noruega, dos selecciones que buscarán mantener vivo el sueño mundialista en el Estadio Dallas.

El compromiso representa un hecho histórico, ya que será la primera vez que marfileños y noruegos coincidan sobre el terreno de juego.

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No existen antecedentes oficiales ni amistosos entre ambos representativos, por lo que el encuentro abrirá un nuevo capítulo en la historia de ambas federaciones.

Costa de Marfil llega con la confianza de haber alcanzado un logro inédito. El conjunto africano superó por primera vez la Fase de Grupos en una Copa del Mundo, luego de sus participaciones anteriores, incluida la de Brasil 2014, donde no consiguió avanzar a las rondas de eliminación directa.

Por su parte, Noruega vive un esperado regreso al máximo escenario internacional. La escuadra europea disputa un Mundial por primera ocasión desde Francia 1998, torneo en el que logró instalarse en los Octavos de Final. Ahora intentará igualar o superar aquella actuación con un triunfo que le permita continuar en competencia.

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Ambos equipos también llegan con antecedentes recientes frente a rivales de otros continentes. Noruega consiguió una victoria sobre una selección africana, mientras que Costa de Marfil sufrió una derrota ante un combinado europeo, resultados que agregan expectativa al enfrentamiento.

¿Cuándo y dónde ver el partido Costa de Marfil vs Noruega?

El silbatazo inicial está programado para las 11:00 horas en el Estadio Dallas.

Los aficionados podrán seguir todas las acciones del encuentro mediante la señal exclusiva de ViX Premium Pase Mundial, plataforma que transmitirá este compromiso correspondiente a la fase de eliminación directa del Mundial 2026.

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