Concachampions: Horario y canales para ver EN VIVO LAFC vs Cruz Azul HOY martes 7 de abril

El Cruz Azul de Nicolás Larcamón tiene una prueba bastante complicada, esta noche, cuando visite a Los Angeles FC en el BMO Stadium.

La Máquina se enfrenta al LAFC en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El primer partido será bastante interesante porque ambos clubes saldrán con la expectativa de quedarse con el triunfo para encaminar la eliminatoria rumbo a las semifinales de la Concachampions.

El conjunto celeste llega a este compromiso tras haber eliminado al Monterrey en los octavos de final, con un marcador global de 4-3.

La escuadra de La Noria está lista para demostrar que puede competir por los dos torneos, por lo que tratará de dar un golpe de autoridad sobre la mesa para estar más cerca de conseguir uno de los cuatro boletos.

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Por su parte, el LAFC sufrió un poco para vencer al Alajuelense, pero logró superar el reto con un 3-2 en el global y se instaló entres los ocho mejores.

El conjunto angelino dejó en el camino al costarricense y está a cuatro partidos de instalarse en la final del certamen de clubes más importante de la Concacaf.

En su último partido, el LAFC le pasó por encima (6-0) al Orlando City, en duelo de la Major League Soccer (MLS).

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Mientras que el Cruz Azul se llevó una sorpresiva y dolorosa derrota contra el Pachuca, en la pasada jornada del Clausura 2026 de la Liga MX.

Cabe resaltar que este partido de los cuartos de final no será transmitido a través de televisión abierta, pero los aficionados de ambos clubes sí lo podrán disfrutar por las plataformas de streaming.

El ganador de esta llave se estará enfrentando al ganador del duelo entre Tigres y Seattle Sounders en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

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