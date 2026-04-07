Concachampions: Horario y canales para ver EN VIVO Nashville SC vs América este martes 7 de abril

El América tiene una cita más que importante, esta tarde, cuando visite al Nashville SC en el Geodis Park de Tennessee.

Las Águilas se enfrentan al equipo de la Major League Soccer (MLS) en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

La escuadra azulcrema viajó a Estados Unidos, con la ilusión de conseguir un resultado que le permita encaminar la eliminatoria rumbo a la semifinales del torneo internacional.

Los primeros 90 minutos serán más que importantes para ambos clubes porque podrían definir quien se llevará el boleto para la siguiente ronda de la Concachampions

El América llega a este compromiso tras haber dejado en el camino al Philadelphia Union con un marcador global de 2-1.

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Las Águilas sufrieron, pero la ventaja que obtuvieron en condición de visitantes les permitió clasificar entre los ocho mejores clubes de la edición de este certamen.

Por su parte, el Nashville SC alcanzó los cuartos de final, gracias a que eliminó al Inter Miami de Lionel Messi.

El conjunto de Tennessee empató (1-1) en el marcador global, pero el haber anotado fuera de casa le permitió superar la ronda de los octavos e instalarse a dos partidos de la antesala de la final.

El haber superado a las Garzas le permite tener a B. J. Callaghan y sus dirigidos mayor confianza para afrontar este desafío ante el equipo más ganador en la historia de México.

Además, las Águilas no atraviesan por su mejor momento; llegan a este compromiso con tres consecutivos sin poder ganar, con saldo de dos empates (Philadelphia Union y Santos) y una derrota (Pumas).

El conjunto de Coapa necesita recuperar el nivel para demostar que está listo para competir por ambos torneos y hoy es una gran prueba.

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