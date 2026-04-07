Mundial de Clubes, el gran objetivo del América

La historia del América tiene un antes y un después desde la llegada de André Jardine al banquillo, con el tricampeonato de la Liga MX como el gran logro en su gestión; sin embargo, existe una deuda pendiente y un sueño por cumplir: Ganar la Copa de Campeones de la Concacaf.

El dominio americanista en el futbol mexicano ha sido tan grande como los fracasos que cosechó a nivel internacional, entre Champions Cup y Leagues Cup. Este último torneo no lo ha ganado, y en Concachampions, aunque comparte el título de máximo ganador junto al Cruz Azul, no levanta el trofeo desde hace 10 años.

El director técnico brasileño no escapa a la responsabilidad y el deseo de cortar la sequía.

“Es un gran objetivo y soñamos con el América jugando un Mundial de Clubes, viendo a nuestra afición disfrutando en competiciones del más alto nivel. A veces, conseguimos ya jugar algunos amistosos contra los mejores equipos del mundo y da la sensación de que América consigue competir en un nivel muy alto”, declaró.

“La sensación es que se nos escapó este sueño un par de veces y esta es una oportunidad más que tenemos y valoramos mucho cada partido, cada momento”, dijo.

Únete a nuestro canal