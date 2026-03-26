COI excluye a atletas transgénero de los Juegos Olímpicos; rumbo a Los Ángeles 2028

Las atletas transgénero quedaron excluidas de las pruebas femeninas en los Juegos Olímpicos después de que el COI acordara el jueves una nueva política de elegibilidad que se alinea con la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los deportes, de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028.

“La elegibilidad para cualquier prueba de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o en cualquier otro evento del COI, incluidos los deportes individuales y de equipo, queda ahora limitada a mujeres biológicas”, indicó el Comité Olímpico Internacional, quien añadió que se determinará mediante una prueba genética obligatoria antes de la competencia.

No está claro cuántas mujeres transgénero, si es que hay alguna, compiten a nivel olímpico. Ninguna mujer que haya hecho la transición tras nacer hombre compitió en los Juegos de Verano de París 2024, aunque la halterófila Laurel Hubbard sí lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 sin ganar una medalla .

El COI señaló que la política de elegibilidad que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en julio de 2028 “protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina”.

“No es retroactiva y no se aplica a ningún programa deportivo de base o recreativo”, precisó el COI, cuya Carta Olímpica establece que el acceso a practicar deporte es un derecho humano.

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Kirsty Coventryl, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI) - Foto: AFP

Tras la reunión de su junta ejecutiva, el Comité Olímpico Internacional publicó un documento de 10 páginas que también restringe a atletas femeninas como la corredora Caster Semenya, doble campeona olímpica, con afecciones médicas conocidas como diferencias en el desarrollo sexual, o DSD.

El COI y su presidenta, Kirsty Coventry, han querido una política clara en lugar de seguir asesorando a los organismos rectores de los deportes, que anteriormente habían redactado sus propias normas.

“En los Juegos Olímpicos, incluso los márgenes más pequeños pueden ser la diferencia entre la victoria y la derrota”, dijo Coventry, doble medallista de oro olímpica en natación, en un comunicado. “Así que está absolutamente claro que no sería justo que los varones biológicos compitieran en la categoría femenina”.

Coventry puso en marcha una revisión sobre “la protección de la categoría femenina” como una de sus prioridades en junio pasado, al convertirse en la primera mujer en dirigir el organismo olímpico en sus 132 años de historia.

Los Ángeles 2028 - FOTO: AP

La elegibilidad femenina fue un tema destacado durante la elección del COI del año pasado —celebrada tras un revuelo en torno al boxeo femenino en París— cuando los principales rivales de Coventry prometieron una política más firme y asumir el liderazgo en este asunto.

Antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, tres deportes de primer nivel —atletismo, natación y ciclismo— ya habían aprobado normas que excluían a las mujeres transgénero que habían pasado por la pubertad masculina. Semenya, a quien se le asignó el sexo femenino al nacer en Sudáfrica y tiene niveles naturalmente altos de testosterona, obtuvo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su prolongada impugnación legal de las normas del atletismo, aunque no las anuló.

La investigación del Comité Olímpico Internacional, dirigido por la exnadadora Kirsty Coventry

El documento del COI detalla su investigación, según la cual nacer varón otorga ventajas físicas que un grupo de trabajo de expertos cree que se mantienen a lo largo de la vida.

“Los varones experimentan tres picos significativos de testosterona: en el útero, en la mini pubertad de la infancia y al inicio de la pubertad adolescente hasta la edad adulta”, señaló el documento.

Añadió que esto da a los varones “ventajas individuales de rendimiento basadas en el sexo en deportes y pruebas que dependen de la fuerza, la potencia y/o la resistencia”.

El COI dijo que su grupo de expertos coincidió en que la prueba genética actual es “el método más preciso y menos intrusivo disponible actualmente”. Detectaba “el gen SRY, un segmento de ADN que suele encontrarse en el cromosoma Y y que inicia el desarrollo sexual masculino en el útero e indica la presencia de testículos”.

Aun así, es probable que el control de género obligatorio —ya realizado por los organismos rectores del atletismo, esquí y boxeo— sea criticado por expertos en derechos humanos y grupos activistas.

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El presidente Donald Trump pronuncia un discurso durante la cena anual de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano del Congreso en Union Station el 25 de marzo de 2026 en Washington, D.C. El presidente Trump fue el orador principal de la cena de este año. Foto: AFP

Una de las dos medallistas de oro del boxeo femenino en el centro de la controversia de género en París, Lin Yu-ting de Taiwán, ha superado su prueba genética y puede volver a competir, dijo la semana pasada el organismo rector World Boxing.

En Estados Unidos, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva “Keeping Men Out of Women’s Sports” en febrero del año pasado, y prometió negar visados a algunos atletas que intentaran competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La orden también amenazó con “rescindir todos los fondos” a las organizaciones que permitieran a atletas transgénero participar en deportes femeninos.

En cuestión de meses, el organismo olímpico de Estados Unidos actualizó sus directrices para los organismos deportivos nacionales citando una obligación de cumplir con la Casa Blanca.