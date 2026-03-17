La importancia de las competencias internacionales rumbo a los Ángeles 2028

Desde su llegada a la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco ha marcado una línea clara: Convertir a México en anfitrión constante de eventos.

Más allá de la vitrina institucional, la apuesta del exclavadista responde a una visión deportiva de fondo, al ofrecer a los representantes nacionales escenarios de primer nivel sin salir de casa.

Una fórmula que fortalece la preparación, reduce desventajas logísticas y respalda de manera directa el camino de los deportistas mexicanos hacia los Juegos Olímpicos.

“Cada evento nos llena de orgullo, muestra que México tiene la capacidad e instalaciones para ser sede de diferentes disciplinas y nos permite, además de acercar a los deportistas a los aficionados mexicanos, sumar confianza, ganar puntos y avanzar en su camino a los Juegos Olímpicos”, mencionó.

Pacheco recalcó que buscará más eventos de primera clase para el país y recordó que toda la atención debe estar en los deportistas y no en sus dirigentes.

“Dicen que me quiero robar el trabajo de los atletas, pero nada de eso. Son ellos los que están en el trampolín, la pista o la bicicleta. Uno debe facilitarles el camino y procurar que siempre se pueda dar todo. El deporte no es inmediato, los resultados son a largo plazo, pero algo debemos estar haciendo bien para que todo mejore”, sentenció.

Con gran orgullo por encabezar una nueva etapa en la Conade, el exdeportista agradeció a su equipo de trabajo, que tiene claro el papel que desempeña y siempre está dispuesto a escuchar y atender cualquier duda de los atletas.

“Los deportistas ahora conocen todo lo que tienen a su disposición, y si hubiera algo que no funcionara, cuentan con el espacio para expresarlo. Es una nueva Conade, hay transparencia y cuento con un gran equipo”, finalizó.