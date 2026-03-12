Irán sentenció que nadie puede excluir a su equipo nacional de la Copa del Mundo de 2026. Menos aún porque, en palabras de la selección, el único país que debería ser apartado del torneo es aquel que funge como “anfitrión”, pero no le brinda seguridad a los equipos participantes.

A través de un comunicado, el combinado iraní respondió a las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump, después de que el mandatario declaró que Irán no debería participar en el Mundial de 2026 por “su propia vida y seguridad”.

“La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional, no de un país en individual. El equipo nacional de Irán, con una fuerza y una serie decisiva de victorias por parte de sus valientes futbolistas, fue uno de los primeros equipos en clasificar a este importante torneo”, aseveró la selección.

El mensaje, mismo que se publicó en la cuenta de Instagram del equipo nacional de Irán, etiquetó a los usuarios de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y de su presidente, Gianni Infantino.

“Ciertamente, nadie puede excluir al equipo nacional de Irán de la Copa del Mundo. El único país que podría ser excluido es aquel que carga con el papel de ‘anfitrión’, pero carece de la habilidad para brindarle seguridad a los equipos participantes de este evento global”, sentenció el combinado iraní.

En medio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente Donald Trump publicó en su red Truth Social que “la selección nacional de futbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad”.

Una advertencia a menos de cien días para que arranque la Copa del Mundo de 2026 con México, Canadá y Estados Unidos como anfitriones.

Selección de Irán, previo a un partido clasificatorio de la FIFA

El camino de Irán en la Fase de Grupos del Mundial de 2026

En marzo del año pasado, Irán aseguró su boleto a la Copa del Mundo de 2026. Un doblete del futbolista Mehdi Taremi le dio el pase a la selección a través de las eliminatorias de Asia.

En diciembre, por el sorteo de la FIFA, el combinado iraní quedó en el Grupo G junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Todos sus partidos, correspondientes a la Fase de Grupos, están programados en sedes estadounidenses.

Lunes, 15 de junio

Irán vs Nueva Zelanda | Estadio Los Ángeles.

Domingo, 21 de junio

Bélgica vs Irán | Estadio Los Ángeles.

Viernes, 26 de junio

Egipto vs Irán | Estadio de Seattle.

