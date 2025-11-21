Christian Martinoli se burla de la Selección Mexicana luego de que Fátima Bosch fuera Miss Universo: "¡Ahí sí somos potencia!"

Fátima Bosch puso en alto la bandera mexicana luego de ganar el concurso de Miss Universo 2025, evento que fue seguido por Christian Martinoli y Luis García, la dupla estelar de TV Azteca.

Sin embargo, además de celebrar lo conseguido por la joven mexicana, Martinoli, como ya es costumbre, aprovechó para burlarse y criticar a la Selección Mexicana, gracias a los pobres partidos que ofrecieron en la última Fecha FIFA.

La Selección Mexicana decepcionó ante Paraguay / Foto: EFE

¿Qué dijo Christian Martinoli sobre la Selección Mexicana?

En su nuevo proyecto junto al 'Doctor García', Farsantes con gloria, se presenció el triunfo de Bosch, y al tiempo cuando se enteraban de su victoria, Martinoli soltó: "México ya es potencia, Doctor... no en el futbol, pero sí en Miss Universo".

"Desde Lupita (Jones), ella marcó el camino. El triunfo es mexicano, aunque no sea en el futbol, con las Miss Universo estamos arrasando", le comentó a Luis García, quien reía ante los comentarios sarcásticos de su compañero.

El cuadro dirigido por Javier Aguirre que sigue recibiendo ataques debido a sus recientes resultados. En este caso, un empate a cero goles en Torreón, en un partido que quedó marcado por los abucheos de la afición, y una derrota en Estados Unidos 1-2 ante Paraguay.

