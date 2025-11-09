Chivas y Cruz Azul se enfrentarán en Cuartos de Final; 19 años después de su último encuentro en la "Fiesta Grande"

Más Información

Tuvieron que pasar para que Chivas y Cruz Azul se reencontraran en una “Fiesta Grande” del balompié mexicano.

En un lejano Apertura 2006, ambas escuadras se enfrentaron en Cuartos de Final, donde los celestes cayeron. Esto permitió que los rojiblancos construyeran el camino rumbo a su onceava estrella, misma que conquistaron en “El Infierno” ante los Diablos Rojos de Toluca.

A finales de noviembre, escribirán su cuarto capítulo en eliminatorias de torneos cortos: se medirán en los Cuartos de Final del Apertura 2025. Así como lo hicieron en el Apertura 2006, y el Verano 1999; sumado al repechaje que disputaron en el Clausura 2003.

Si bien esa es su historia en la Liguilla del futbol mexicano, no ha pasado mucho tiempo desde su último encuentro en una fase regular. Apenas en agosto, durante la séptima fecha del actual certamen, Cruz Azul se adueñó de la victoria (1-2) en el estadio Akron.

En total se han enfrentado 64 ocasiones: el saldo es de 24 empates, 21 victorias celestes y 19 triunfos rojiblancos.

Si bien la estadística favorece a Cruz Azul, Chivas no dejará escapar tan fácilmente su boleto a las semifinales. La serie empezará en el estadio Akron, una vez que terminen la Fecha FIFA y el Play-In del balompié mexicano.

La advertencia de Nicolás Larcamón, previo al encuentro entre Chivas y Cruz Azul

Después de sufrir una derrota (2-3) ante Pumas en el cierre de la fase regular, el estratega de Cruz Azul Nicolás Larcamón— le lanzó una advertencia a su próximo rival en Liguilla: Chivas.

“El rival llegará con la misma inactividad. Siento que van a ser 180 minutos espectaculares. Un gran equipo. Va a estar muy lindo. Vamos a asumir. Vamos a afrontar. Y confío que vamos a trascender, a pesar de que algunos no quieran”, sentenció Larcamón en conferencia de prensa.

Mientras que La Máquina dejó escapar el liderato del torneo y le concedió a Pumas el último boleto a la zona de Play-In, el Rebaño selló una victoria (4-2) ante los Rayados de Monterrey.

