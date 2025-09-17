Chivas vs Tigres: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, miércoles 17 de septiembre

Esta noche, las Chivas reciben a los Tigres en el estadio Akron, en partido correspondiente a la Jornada 1 del torneo Apertura 2025.

Este compromiso del Guadalajara fue pospuesto por temas de logística en la casa del Rebaño y es por ello que se disputará esta noche.

Para los del argentino Gabriel Milito supone otra complicada pruebas, luego de ganar (2-1) el Clásico de México, el pasado sábado frente al América en el estadio Ciudad de los Deportes.

Por su parte, el conjunto de los felinos quiere retomar el camino del triunfo tras el empate sin goles contra el León, en el estadio Universitario. Además, un triunfo significaría meterse a los primeros cuatro lugares de la tabla de posiciones.

El Rebaño debe confirmar esta noche que su victoria ante las Águilas no fue un golpe de suerte y quieren hilar victorias. Además, el próximo sábado reciben al campeón Toluca. Otra complicada prueba.

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Tigres?

El choque entre las Chivas del Guadalajara y los Tigres de la UANL no será transmitido por televisión abierta. Aquí te contamos los detalles del compromiso.

Fecha: Miércoles 17 de septiembre

Horario: 19:07

Transmisión: Amazon Prime

También podrás seguir el minuto a minuto del encuentro aquí en EL UNIVERSAL Deportes.