Gabriel Milito busca reemplazo del Piojo Alvarado en Chivas

El técnico del Guadalajara, Gabriel Milito, trabaja en solucionar otro problema. Roberto Alvarado está lesionado con esguince en un tobillo, que lo deja fuera por lo menos del encuentro ante Tigres, de este miércoles por la noche y el del sábado, cuando las Chivas reciban en casa al Toluca.

Ahora el pastor deberá buscar al mejor sustituto del “Pïojo”, para el encuentro ante los del norte, recalcando que la postura que adoptará el Guadalajara aunque está de local este miércoles, será la misma que ante el América en el Clásico Nacional.

Además de Alvarado, tampoco contará con Yael Padilla ni Hugo Camberos, quienes están concentrados ya con la Selección Sub-20 para el mundial de la especialidad, que se efectuará del próximo 27 de septiembre al 19 de octubre.

Así que los rojiblancos estarían reportando hasta que concluya la participación del combinado azteca. En caso de una hipotética final, Milito podría tenerlos para la fecha 14 cuando jueguen en calidad de visitante ante Gallos.

Camberos y Padilla, se pierden los encuentros ante Tigres, Toluca, Necaxa, Puebla, Pumas así como ante el Mazatlán, es decir, seis encuentros del Apertura 2025. El mundial de la especialidad se jugará en Chile y el equipo mexicano está en el Grupo C, con Brasil, Marruecos y España.

