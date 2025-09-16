Tigres jugará contra Chivas sin André-Pierre Gignac; el francés no viajó a Guadalajara

Este miércoles los Tigres visitarán el estadio Akron para enfrentar a Chivas por el partido pendiente de la jornada 1 del torneo Apertura 2025. Sin embargo, lo harán con una baja sensible, ya que el delantero francés André-Pierre Gignac no realizó el viaje por culpa de una lesión que lo aleja de las canchas.

A través de un reporte médico compartido en redes sociales, los auriazules anunciaron la baja de su máximo goleador histórico.

"Informamos a nuestra afición que André-Pierre Gignac presenta un golpe en la rodilla derecha, por lo que su reincorporación al trabajo grupal quedará sujeta a su evolución", publicó el cuadro regiomontano.

En los últimos años, el promedio de partidos del francés se ha visto reducido por su estado físico. De hecho, en este torneo Apertura solamente jugó cuatro partidos y no salió de la banca de suplentes en los últimos dos.

En Leagues Cup jugó los tres partidos de la fase de clasificación; sin embargo, contra el Inter Miami no disputó ni un solo minuto.

El partido entre Tigres y Chivas será transmitido por Amazon Prime a partir de las 19:05 horas.

