Chivas vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 1 del Clausura 2026?

Por el reciente bicampeonato del Toluca que puso a los Diablos Rojos con la misma cantidad de títulos en Liga MX que las Chivas, el Rebaño está obligado a volver a coronarse campeón del futbol mexicano.

Ya son casi 10 años de la última vez que el Guadalajara se proclamó campeón, y la afición, que en el medio ha visto bicampeonatos del Atlas y un tricampeonato del América, pierde la paciencia cada vez más. Sin embargo, este sábado la ilusión se renueva con el debut en el torneo Clausura 2026.

Además, de la mano de Gabriel Milito, la ilusión va acompañada de argumentos para soñar con el título.

Esta tarde debutan frente al Pachuca en el estadio Akron y desde ya, buscan empezar el torneo con el pie derecho. Ya sin Chicharito ni Alan Mozo, pero con Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez como dos refuerzos que ilusionan, el Rebaño se prepara para buscar sus primeros tres puntos del semestre.

Además, cuentan con el regreso del atacante Ricardo Marín.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo el partido entre Chivas y Pachuca.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO CHIVAS VS PACHUCA?

Como cada partido de local del Guadalajara, el partido será transmitido a través de una plataforma.

Hora: 17:07 horas

Transmisión: Amazon Prime Video

