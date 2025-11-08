Chivas vs Monterrey: Horario y canales para ver la Jornada 17 del Apertura 2025; hoy, sábado 8 de noviembre

Guadalajara y Monterrey comenzarán la jornada sabatina de la última fecha de la fase regular en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Chivas y Rayados, ya clasificados a la Liguilla, chocarán en un duelo que tiene al delantero mexicano, Armando González, como gran protagonista.

🇦🇹 ¡Vive la experiencia completa al visitar al @EstadioAKRON! 🏟️



🙌🏻 Recuerda que si llegas a tiempo disfrutas de: comida, bebidas, videojuegos, dinámicas, regalos y mucho más 🔥😍 pic.twitter.com/EHizqQxSt4 — CHIVAS (@Chivas) November 8, 2025

La Hormiga busca ser el primer campeón de goleo nacido en México desde que Uriel Antuna — junto a Salomón Rondón, Diber Cambindo y Federico Viñas — se alzó con el título de goleo con ocho tantos (igual que los extranjeros ya mencionados). González está empatado con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético San Luis) con 11 goles en el presente torneo y necesita de un solo tanto — y que Paulinho no marque — para proclamarse como el máximo romperredes del campeonato.

González podría ser además el primer futbolista de Chivas en hacerse con esta distinción desde que Alan Pulido, quien es parte del Rebaño Sagrado, lo consiguió en el torneo Apertura 2019 con 12 goles en su cuenta. El penúltimo campeón de goleo rojiblanco, Javier Hernández (Clausura 2010), también está en la actual plantilla que dirige Gabriel Milito, ambos relegados a la banca por las actuaciones de La Hormiga.

Lee también Armando González quiere el título de goleo de la Liga MX en solitario; el último mexicano en hacerlo fue Henry Martín

La labor en ofensiva de Chivas es vital para que hoy rompan una sequía de triunfos en casa ante Monterrey. La última victoria del Guadalajara en como local ante La Pandilla fue en el torneo Apertura 2022 cuando vencieron por la mínima a los Rayados.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido entre Guadalajara y Monterrey este sábado 8 de noviembre?

Durante todo el torneo las Chivas han transmitido sus partidos de local a través de Amazon Prime Video y este encuentro de la Jornada 17 no será la excepción.

🇦🇹 ¡LA UNIÓN DE ESTE EQUIPO LO PUEDE CONSEGUIR TODO! 😍#MuchoChivas 🐐 pic.twitter.com/9qIVRf3LVK — CHIVAS (@Chivas) November 8, 2025

Guadalajara vs Monterrey