Chivas vs Cruz Azul: Horario y canales para ver la Jornada 7 del Apertura 2025; hoy, sábado 30 de agosto

Si bien Alan Mozo aseguró que Chivas va por buen camino para convertirse en campeón del Apertura 2025, los números no respaldan al lateral rojiblanco: suman tres derrotas, un empate y una victoria, valiéndose del puesto dieciséis de la tabla general.

Este sábado, bajo la noche del Estadio Akron, recibirán la visita de la “Máquina” de Cruz Azul para disputar la séptima fecha del Apertura 2025.

De los últimos cinco encuentros que han sostenido ambas escuadras, la estadística favorece a los cementeros con tres victorias; mientras que los rojiblancos se han apoderado de dos triunfos.

La última vez que se hicieron frente fue en marzo del presente año, culminando en una victoria celeste gracias a una anotación de Ignacio Rivero.

Con este contexto en mente, este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de Chivas contra Cruz Azul?

Sábado, 30 de agosto

Chivas vs Cruz Azul | 19:07 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video.

