Chivas busca la marca de ocho triunfos consecutivos como en el Bicentenario 2010

Chivas arrancó el Clausura 2026 a tambor batiente: tres victorias consecutivas y la cima de la tabla general en solitario. Tras vencer 2-0 al Pachuca en el Akron, 0-1 a Juárez en territorio enemigo y 2-1 al Querétaro de nuevo en casa, el Guadalajara de Gabriel Milito ha encendido la ilusión rojiblanca.

Aunque es muy temprano, algunos Chivahermanos ya comienzan a soñar con el título, y no es para menos. Este arranque pone al equipo a cinco triunfos de igualar –o superar– las ocho victorias consecutivas desde la Jornada 1 en el Bicentenario 2010, bajo la batuta de José Luis Real.

Aquel Rebaño despachó a Toluca (3-1), Tigres (1-3), Estudiantes (3-2), Querétaro (0-2), Atlante (2-0), Pachuca (0-1), Puebla (3-2) y San Luis (2-0), antes de que Chiapas los bajara de su nube (4-0).

Para alcanzar esa meta –e incluso después rebasarla–, Milito y sus pupilos solo necesitan ganar los próximos duelos, aunque el nivel de exigencia para lograrla cada vez se pondrá más serio. Los primeros dos parecen accesibles: Atlético de San Luis y Mazatlán, rivales que, en papel, no deberían frenar la inercia rojiblanca. Pero a partir de la Jornada 6 el “menú” traerá más condimentos que pueden indigestar a los tapatíos: América, que podría despertar de su momento irregular, Cruz Azul y el actual campeón Toluca como prueba final.

El optimismo no viene solo de los resultados en Liga MX. El parón por actividad de la Selección Mexicana llegó con “cereza en el pastel”: el Tricolor enfrenta amistosos contra Panamá y Bolivia con ocho elementos del Guadalajara en la convocatoria, donde destaca la presencia de Armando González, que anda con el Ki del Super Saiyajin a su máximo poder

