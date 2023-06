Checo Pérez tras su participación en el GP de Canadá: "Fue más duro de lo que creía"

Sergio 'Checo' Pérez tuvo de nueva cuenta una mala carrera en el GP de Canadá, el piloto mexicano que sufrió en las prácticas libres y la clasificación llegó a la parrilla de salida en el doceavo puesto.

Logrando recuperar posiciones y terminar en el sexto sitio, una posición que lo alejó de su compañero Max Verstappen y que le dejó aprendizaje al tapatío, quien aceptó falta de ritmo.

Lee también Checo Pérez pone en riesgo el segundo lugar del campeonato de pilotos en la F1

“No teníamos mal ritmo, pero no podíamos atacar. Si atacaba más, sobrecalentaba; no tenía agarre porque me sobrecalentaba el neumático. Hay que analizar bien qué pasó porque no teníamos ritmo ante los Ferrari”, dijo para medios de la Fórmula 1.

El mexicano, agregó que una situación que también afectó su desempeño fue la aparición del Safety Car, ya que provocó que pilotos con neumáticos medios se mantuvieran en la pista.

Lee también ¡Histórico! Pato O'Ward sube al podio del Gran Premio de Road America

“Fue más duro de lo que creía. Básicamente el Safety Car nos quitó la oportunidad, porque se veía bien iniciar con la llanta dura, pero no pagó”, finalizó.