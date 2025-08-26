Checo Pérez recibe felicitación de Franco Colapinto; el argentino celebró el regreso del piloto tapatío a la Fórmula 1

El mundo del automovilismo recibió este martes una gran noticia al confirmarse el regreso del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez a la Fórmula 1.

Luego de meses llenos de incertidumbre sobre su futuro, el mexicano sorprendió a sus seguidores al firmar un contrato con Cadillac, el naciente equipo de la máxima categoría, que vio en el tapatío a un hombre de experiencia.

Pérez, quien será compañero de Valtteri Bottas en esta nueva aventura, presumió en sus redes sociales su retorno una vez realizado el anuncio, con un emotivo video en el que agradeció la confianza y el respaldo de la afición mexicana.

El contenido, que de inmediato se volvió viral en redes sociales, sumó en cuestión de minutos millones de reacciones positivas, entre las que destacó la realizada por el piloto argentino Franco Colapinto, de Alpine.

Colapinto, quien en sus primeros pasos en la F1 recibió el apoyo de Checo, no dudó en mostrar su alegría por ver al mexicano de regreso, comentando:"¡Vamos checoooooo!", palabras que tuvieron repercusión entre los usuarios.

El respaldo del argentino fue acompañado por más fans de ese país, quienes también vieron con buenos ojos el regreso de Pérez, quien buscará desde este nuevo lugar volver a los puestos protagonistas de la parrilla.