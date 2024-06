Checo Pérez lanza emotivo mensaje tras su renovación con Red Bull

Checo Pérez estará con Red Bull al menos hasta 2026 y eso no ha sido más alegría para el piloto mexicano, quien este día ha podido hacer pública su renovación de dos años más con el equipo austriaco.

La escudería de la bebida energética ha dado un nuevo voto de confianza al tapatío, para que junto con Max Verstappen, sumen más trofeos carrera a carrera y al final del año.

Luego de hacerse oficial su estancia por dos campañas más con los Toros Rojos, Checo Pérez compartió algunas palabras para todos sus seguidores:

"Hola chicos, Checo aquí. Estoy muy feliz con la noticia. Obviamente significa mucho y quiero agradecer a todos los fans del mundo, que me siguen apoyando y que me siguen empujando hacia adelante y me mantienen en este viaje".

El clip muestra a aficionados en el Autódromo Hermanos Rodríguez apoyando al 11 de la parrilla con el grito de "Checo, Checo" y el viral "El viejo sabroso".

