Checo Pérez aún no define su futuro en la Fórmula 1; ¿Qué opciones tiene?

Esta temporada de Fórmula 1 no ha sido lo mismo para los amantes del automovilismo en México, ya que es la primera temporada en 14 años sin Checo Pérez como piloto en la parrilla, y aunque es prácticamente un hecho que volverá para la temporada 2026, el tapatío aún no tiene definido con qué equipo va a correr.

Sin lugar a dudas, la opción más fuerte es la del equipo estadounidense Cadillac, que tendrá su debut en la Fórmula 1 en 2026 y por lo mismo, está en búsqueda de los dos pilotos que defiendan a la escudería. Dentro de los perfiles a analizar, buscan un piloto con experiencia y amplia trayectoria, por lo que Checo encajaría perfectamente.

¿CHECO PÉREZ PODRÍA REGRESAR A RED BULL?

Sin embargo, Cadillac no es la única opción. A pesar de que la salida de Checo de Red Bull no fue en los mejores términos, la realidad es que el equipo austriaco ha batallado en encontrar la pareja ideal para Max Verstappen, quien se ha pronunciado en contra del equipo en reiteradas ocasiones esta temporada. Según expertos en automovilismo, no habría que descartar un posible regreso del mexicano a Red Bull.

Por otra parte, la posibilidad de que George Russell no renueve con Mercedes abre las puertas a dos posibilidades. O que Russell y Pérez hagan equipo en Cadillac, o que Checo pueda tomar su lugar en la escudería de origen alemán.

