Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 para este año de la mano de Cadillac, la escudería número 11 de la categoría. En este 2026, el mexicano ya sumó tres Grandes Premios con los estadounidenses en su vuelta al Gran Circo, en los que ha vivido momentos complejos, pero también esperados.

Durante este fin de semana, en el Gran Premio de Japón, Checo Pérez cumplió 15 años en la F1 y logró concluir la carrera en el circuito de Suzuka, para así marcar su tercer fin de semana completado en su regreso.

Los tres días de competencia en el país del sol naciente fueron positivos para el mexicano y el equipo norteamericano, pero el tapatío sigue insistiendo que aún hay margen de mejora para potenciar su monoplaza e incluso el de Valtteri Bottas.

El regreso del mexicano a la categoría reina ha sido positivo, porque no solo ha completado las tres carreras del inicio de la temporada, ya que también registra cero choques, ningún abandono y no ha terminado último en ninguna carrera.

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En el Gran Premio de Japón, el más reciente, Checo consiguió terminar en el puesto número 17 e incluso resaltó que esta es la mejor carrera de en lo que va de la temporada. Terminó por encima de Alex Albon, Valtteri Bottas y Fernando Alonso.

Post-race debrief with Checo + Valtteri 🔊



Building on this momentum as we head to Miami. pic.twitter.com/qOFHhHgjvz — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 29, 2026

Para el Gran Premio de China, los siete abandonos beneficiaron al volante tricolor que logró culminar en el puesto 15 de esta ronda. En el arranque de esta carrera, Pérez tuvo un ligero toque con su compañero Bottas, lo que provocó un trompo y le perjudicó para el resto de las vueltas.

El debut con Cadillac se vivió en el Gran Premio de Australia, en el que el temor del aficionado mexicano era que Pérez quedara fuera por algún tipo de falla en su monoplaza o algo por el estilo. Aunque sí fue lapeado en tres ocasiones, el tricolor aseguró el lugar 16 por los cinco abandonos que se registraron.

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Con apenas tres carreras en la campaña, Cadillac y Checo han cosechado resultados positivos para ellos. El haber empezado desde cero y tener tres carreras completas es una gran carta de presentación para el equipo estadounidense y el mexicano que regresó a la competencia tras un año fuera.

Los resultados son los esperados, no se puede exigir más a una escudería nueva que compite contra equipos históricos y consolidados dentro del Gran Circo.

Poco a poco, pero ahí va Checo Pérez en su misión de comandar un proyecto ambicioso.