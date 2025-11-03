Charlyn Corral conquista su quinto título de goleo en la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil ha concluido un nuevo torneo en su fase regular, dejando grandes sorpresas y a varios equipos que brillaron y apuntan a buscar el título del Apertura 2025.

Luego de 17 fechas, también se determinó a la campeona de goleo del semestre, siendo Charlyn Corral la mejor jugadora del certamen y quien se convirtió en referente del ataque.

Lee también La millonaria cantidad que pediría Tijuana por Gilberto Mora para dejarlo ir a Europa

Corral, jugadora de las Tuzas del Pachuca, logró 22 anotaciones en los 17 partidos de la fase regular, una marca que superó su desempeño durante el Clausura 2025, en el que hizo un total de 21 tantos.

El trabajo de Corral —quien, con sus actuaciones, se ha ganado un lugar en la Selección Mexicana y cuenta con experiencia en Europa— representó su pentacampeonato como goleadora, hecho que la convierte en una de las mejores jugadoras en la historia de la liga.

Lee también Figura de ESPN identificado con Chivas confiesa que "le vale" el América

Desde su llegada, Charlyn ya suma un total de 158 goles en la Liga MX Femenil: 142 en fase regular y 16 en Liguilla, en 176 partidos disputados. Se ha convertido en la tercera jugadora con más goles anotados en la temporada regular de la liga, sólo por detrás de los 162 de Alicia Cervantes y los 153 de Katty Martínez.