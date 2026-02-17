Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO los Playoffs de este martes 17 de febrero

Después de ocho intensas jornadas de la fase regular, este martes 17 de febrero se ponen en marcha los Playoffs de la Temporada 2025-26 de la Champions League.

La ronda eliminatoria comienza este hoy con cuatro partidos que prometen estar a la altura de las expectativas.

Ocho equipos de los 16 que buscan una segunda oportunidad para avanzar a los octavos de final se presentan este día.

Tras la fase regular, el Arsenal, el Bayern de Múnich, el Liverpool, el Tottenham, el Barcelona, el Chelsea, el Sporting de Lisboa y el Manchester City clasificaron directamente entre los 16 mejores.

Mientras que el Real Madrid, el Inter de Milán, el Paris Saint-Germain, el Newcastle, la Juventus, el Atlético de Madrid, la Atalanta, el Bayer Leverkusen, el Borussia Dortmund, el Olympiacos, el Club Brujas, el Galatasaray, el Monaco, el Qarabag, el Bodo/Glimt y el Benfica todavía tiene una chance más de avanzar a la siguiente ronda.

Los equipos que se despidieron de la Liga de Campeones fueron el Marsella, el Pafos, el Union Saint-Gilloise, el PSV, el Athletic, el Napoli, el Copenhague, el Ajax, el Frankfurt, el Slavia Praga, el Villareal y el Kairat.

Ahora, únicamente ocho boletos están en juego para los octavos de final y hoy se disputa el primer partido, donde los equipos locales buscarán encaminar la eliminatoria para no sufrir en la vuelta.

Cabe resaltar que los otros cuatro partidos de jugarán este miércoles; mientras que los duelos de vuelta se llevarán a cabo la siguiente semana, también en martes y miércoles.

Este martes 17 de febrero, el Galatasaray, la Juventus, el Borussia Dortmund, la Atalanta, el Monaco, el Paris Saint-Germain, el Benfica y el Real Madrid entran en acción.

Horarios y canales para ver EN VIVO los Playoffs de la Champions League HOY

Galatasaray vs Juventus

Fecha: Martes 17 de febrero

Hora: 11:45

Estadio: RAMS Park

Transmisión: TNT/HBO MAX

Borussia Dortmund vs Atalanta

Fecha: Martes 17 de febrero

Hora: 14:00

Estadio: Signal Iduna Park

Transmisión: Fox ONE/FOX

Monaco vs Paris Saint-Germain

Fecha: Martes 17 de febrero

Hora: 14:00

Estadio: Luis II​​

Transmisión: HBO