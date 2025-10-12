Carrera Panamericana 2025: Ricardo Cordero acecha el liderato tras liderar la Etapa 4

"Los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan", esa leyenda en los retrovisores puede aplicarse tras la Etapa 4 de la Carrera Panamericana 2025, ya que Ricardo Cordero y Marco Hernández se colocan a 9.9 segundos del liderato.

Al principio de la competencia, el potosino y su navegante tuvieron un accidente que deshizo su rin derecho, lo que les costó dos minutos, los cuales han reducido de maravilla durante las etapas pasadas, quedándose a segundos de los Damiron.

La dupla que corre abordo del Malditillo, conquistó la cuarta fase de la Pana con un tiempo de 21 minutos con 50 segundos, y así tener un resultado general de 02:38:44 horas para mantenerse en el segundo puesto

Por su parte, Hilaire Damiron y Laura se siguen aferrando al liderato de la clasificación general, que mantienen gracias a su registro de 02:38:34 horas. Su tiempo en esta etapa que se corrió de Ciudad de México a Querétaro fue de 22:28 minutos, por lo que se colocaron en la tercera posición.

Etapa 4 de la Carrera Panamericana 2025 / Foto: Cortesía

Tras su tercer lugar en la ruta de Oaxaca a Puebla, Emilio Velázquez y Javier Marín apretaron el paso para alcanzar el segundo puesto de la presente etapa con un tiempo de 22 minutos y 26 segundos. El tiempo total del Golden Tiger es de 2 horas con 40 minutos y tres segundos.

La Carrera Panamericana llegó a la mitad de sus etapas y comienza a adentrarse al cierre de la misma, donde poco a poco se irá aclarando el panorama para saber quiénes pueden ser los posibles ganadores de cada etapa.

El punto de partida para el lunes 13 de octubre será en el Arco de Salida ubicado en el Pueblito, y el recibimiento estará ubicado en la Catedral de Morelia. La ruta de Querétaro a Morelia habrá un total de ocho secciones de velocidad, si es que no ocurre nada extraño.