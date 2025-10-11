Carrera Panamericana 2025: Bellas Artes recibe a Ricardo Cordero como ganador de la Etapa 3

Ricardo Cordero y Marco Hernández tuvieron una espectacular actuación en la tercera etapa de la Carrera Panamericana 2025, luego de llegar al Palacio de Bellas Artes como los vencedores.

La dupla abordo del "Malditillo" volvió a brillar, pero ahora en la ruta de Puebla-México, donde cerraron su participación con un tiempo de 35:26 minutos. Además, lograron descontar otros 20 segundos de los dos minutos que tenían de rezago (ya es un minuto recuperado).

Con este importante resultado, el piloto potosino y su copiloto subieron a la segunda posición de la clasificación general.

El francés Hilaire Damiron y su esposa Laura continúan a la cabeza de la clasificación (2:16:06 horas), pero ya ven en su espejo trasero a Cornejo y compañía, quienes están a 47.9 segundos del icónico matrimonio.

¿Seguirán de líderes? 🧐



Así salieron los Damiron del primer trayecto de velocidad, quienes llegaron a esta Etapa 3 en la punta de la clasificación con la misión de mantenerla. 💨 pic.twitter.com/H39cIn51C2 — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 11, 2025

Por su parte, Emiliano Vázquez y Javier Marín cayeron a la tercera posición al acumular un tiempo de 2:17:37 horas.

La Alameda Central recibió con algarabía a todos los pilotos y copilotos de la Carrera Panamericana, quienes mostraron su entusiasmo de estar junto a cientos de aficionados.

Este sábado, las acciones arrancaron desde las 7 am en el Museo del Barroco de Puebla, donde se congregaron los seguidores a este histórico rally para despedir a sus participantes favoritos y desearles suerte.

En esta Etapa 3 de la Carrera Panamericana, se recorrieron un total de 485.696 de kilómetros, con cuatro secciones de velocidad (69.356 km).