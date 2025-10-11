Más Información

México queda eliminado del Mundial Sub-20, pero se lleva los mejores MEMES; tunden al Tricolor por su caída

Carrera Panamericana 2025: Bellas Artes recibe a Ricardo Cordero como ganador de la Etapa 3

Mundial Sub-20: Argentina vence 2-0 a México y los elimina en Cuartos de Final

Kenia Lechuga luchará por el oro; sueña con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

América vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO el Clásico de México, hoy, sábado 11 de octubre

Ricardo Cordero y Marco Hernández tuvieron una espectacular actuación en la tercera etapa de la , luego de llegar al Palacio de Bellas Artes como los vencedores.

La dupla abordo del "Malditillo" volvió a brillar, pero ahora en la ruta de Puebla-México, donde cerraron su participación con un tiempo de 35:26 minutos. Además, lograron descontar otros 20 segundos de los dos minutos que tenían de rezago (ya es un minuto recuperado).

Con este importante resultado, el piloto potosino y su copiloto subieron a la segunda posición de la clasificación general.

El francés Hilaire Damiron y su esposa Laura continúan a la cabeza de la clasificación (2:16:06 horas), pero ya ven en su espejo trasero a Cornejo y compañía, quienes están a 47.9 segundos del icónico matrimonio.

Por su parte, Emiliano Vázquez y Javier Marín cayeron a la tercera posición al acumular un tiempo de 2:17:37 horas.

La Alameda Central recibió con algarabía a todos los pilotos y copilotos de la Carrera Panamericana, quienes mostraron su entusiasmo de estar junto a cientos de aficionados.

Este sábado, las acciones arrancaron desde las 7 am en el Museo del Barroco de Puebla, donde se congregaron los seguidores a este histórico rally para despedir a sus participantes favoritos y desearles suerte.

En esta Etapa 3 de la Carrera Panamericana, se recorrieron un total de 485.696 de kilómetros, con cuatro secciones de velocidad (69.356 km).

