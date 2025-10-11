Más Información

México vs Colombia; Horario y canales para ver el juego de la Selección Mexicana, HOY, sábado 11 de octubre

Carrera Panamericana 2025: Gael García Bernal se sube en Puebla para correr la Etapa 3

Eliminatorias UEFA: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de España, Portugal e Italia?

Atlante festeja aprobación del certificado para ascender a la Liga MX

Chucky Lozano confesó que jugaría en Chivas o en América: "No le cierro las puertas a ninguno"

fue una de las grandes sorpresas para la edición 75 de la Carrera Panamericana. El actor y director mexicano había sido anunciado desde hace unas semanas, provocando gran expectativa.

El legado de Porsche en la Panamericana data desde 1952, cuando Hans Herrmann y Jaroslav Juhan llegaron a tierras mexicanas con un 356.

En 1980, con el renacimiento del histórico Rally mexicano, la prestigiosa marca alemana también regresó a competir, y a lo largo de los años ha contado con representación de varios pilotos.

Para este 2025, Gael García formó parte de la delegación de Porsche para esta edición, donde lo acompañaron distintos volantes, entre ellos el histórico ex piloto alemán Timo Bernhard.

A lo largo de su historia, Timo ha conquistado cinco veces las 24 horas de Nürburgring, Les Mans y también se coronó campeón del Mundo de Resistencia Wec en la FIA.

El actor y director mexicano formó parte del tramo de la Etapa tres de Puebla a la Ciudad de México, la cual solamente corre como exhibición pon el resto de involucrados de la marca.

Gael y los demás participantes llegan este sábado a la Ciudad de México, en específico a Bellas Artes, para cerrar una etapa más de la Carrera Panamericana 2025.

