Carolina Villavicencio es pionera del inline freestyle en México por “amor, pasión y gusto”

El inline freestyle es una disciplina de patinaje en línea sobre ruedas que cuenta con cinco modalidades: salto de altura, derrapes, batalla de trucos, classic y speed.

En México, la pionera es Carolina Villavicencio, quien ya cuenta con 15 años de trayectoria y que, desde 2015 hasta la fecha, es la número uno de América por ranking y la séptima a nivel mundial.

Para la patinadora, ser la encargada de expandir y llevar la batuta de este deporte en nuestro país ha sido un reto difícil, pero, al mismo tiempo, satisfactorio porque lo ha hecho “por amor, pasión y gusto”.

“Sabía que iba a ser complicado, porque era un deporte que no existía en México. Ser pionera de esta disciplina ha sido ha sido complicado porque es practicarla, que la conozcan, que se desarrolle y que surjan eventos para tener oportunidades; ha sido un camino de picar bastante piedra, pero [estoy] contenta, porque significa, para mí, muchísimo, que el deporte esté creciendo”, declaró a EL UNIVERSAL Deportes.

Desde pequeña, tenía el deseo de ser una atleta profesional, aunque diferentes circunstancias la fueron llevado por otro camino, pero con los patines siempre por delante.

“A los ocho años, quería ser patinadora de patinaje artístico sobre hielo, pero, por cuestiones escolares y financieras, no se dio esa oportunidad y dejamos ese sueño, pero conocí el inline freestyle en un video de YouTube de una chica francesa que tenía una técnica artística que me cautivó y me inspiró a querer hacer esa disciplina; así me enamoré de él y heme aquí”, reveló.

Cuando inició su camino, Carolina Villavicencio la tomó como un pasatiempo y jamás se imaginó hasta dónde sería capaz de llegar.

“La primera competencia a la que asistí, que fue en 2011, me marcó completamente, porque gané el primer lugar. Esa competencia fue un despertar de decir ‘oye, eres buena, si lo enfocas a nivel competitivo y profesional, hay que ver hasta dónde se puede llegar’”, mencionó.