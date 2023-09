Carlos Rotondi promete revertir la crisis en La Máquina; no están contentos

A pesar de tener un plantel competitivo, los resultados no han acompañado a Cruz Azul en este Apertura 2023. Ser el decimoséptimo lugar de la tabla no es nada alentador para los celestes y quieren revertir la situación.

Para Carlos Rotondi, jugador de La Máquina, pronto acabarán con la crisis por la que pasan y para prueba de ello, los partidos que han disputado ante Rayados y América, partidos correspondientes a la jornada 6 y 7, respectivamente.

"Tenemos un gran plantel más allá de los resultados y lo hemos demostrado últimos partidos, por ahí cuando juegas bien y no acompañan los resultados se ve todo negativo. Sabemos cómo es la competencia que ganando tres o cuatro juegos seguidos te metes arriba, entonces estamos como se dice 'con la sangre en el ojo' queriendo revertir situación”.

Y agregó: "Tenemos un gran equipo para poder luchar con el que sea, se ha visto contra Monterrey, América que son equipos fuertes, le ganamos a Monterrey e hicimos un gran partido con América".

Con el conjunto de Mazatlán comenzará esta misión, de ganar y gustar, para obtener la mayor cantidad de puntos y así conseguir entrar a la liguilla. De lo contrario, su panorama se pondría complicado.

"Claramente ir a jugar a Mazatlán es difícil, nos ha pasado el último encuentro perdimos, es un equipo que va al frente, sabemos que con jugar bien no nos alcanza, tenemos que tener ese plus".

El argentino recalcó que jugar bien y ser mejor que el rival, no es garantía de puntos, por lo que deben meter goles, algo que les ha faltado.

"No nos conformamos con esa sensación del partido de América, (jugar bien y ser mejor que el rival), una institución como Cruz Azul tendría que estar peleando arriba y hasta que no consigamos los resultados no vamos a estar tranquilos, hemos tenido partidos muy buenos pero para nada estamos tranquilos ni contentos, tenemos que seguir mejorando y empezar a sumar puntos".

Rotondi y su adaptación en su nuevo rol en Cruz Azul

En la presente campaña, el número 29 de La Máquina, ha sido titular en las sietes jornadas que van y ha marcado un gol, pero reconoce que el fallar mucho, le a costado al equipo puntos.

"Personalmente me ha tocado errar goles que podían significar puntos para nosotros y creo que hay que mejorar esas cosas para cuando llega una oportunidad estar finos, pero cuando me toca errar una jugada clara, me voy realmente con ese tipo de jugadas para poder mejorar y ser efectivo con esas oportunidades".

Sobre su nueva posición como carrilero en la que Joaquina Moreno lo ha puesto, esto señaló: "Trato de adaptarme a la posición que el equipo necesite, me ha tocado jugar más retrasado, pero me he sentido muy cómodo, me he adaptado bien, sí se ha perdido mi faceta ofensiva, pero también me gusta ayudar a evitar goles, como dije recién, trato de adaptarme a lo que el equipo necesite", dijo y espera también recuperar la contundencia para seguir marcando goles.

Carlos Rotondi en conferencia de prensa - Foto: Edgar Enríquez

Rotondi pide paciencia con Diber Cambindo: “ser el nueve del equipo no es fácil”

La llegada de Diber Cambindo a Cruz Azul tuvo sus tintes de polémica. Rumores de una lesión, comentarios de expertos que lo ponían como un jugador gris, un delantero sin anotación, entre otras cosas, fue el ambiente que lo rodeaba, pero con el paso de las jornadas se ha visto a un delantero diferente que aporta y anota.

El delantero colombiano ha disputado seis partidos en este Apertura 2023, en los cuales ha marcado en dos ocasiones (Santos y Rayados), asistió en una ocasión (Rayados) y un desafortunado autogol (Xolos).

A pesar de que no ha explotado su cuota goleadora, Carlos Rotondi confía en que Cambindo será ese delantero que les de triunfos, por lo que pide paciencia en lo que se adapta.

“No es fácil adaptarse a la altura, a un nuevo equipo, a un equipo tan grande, pero tiene todas las condiciones para ayudar muchísimo en la ofensiva”. indicó en conferencia de prensa.

El originario de Córdoba, Argentina, aseguró que se entiende bien en la ofensiva, que es un jugador que le da alternativas, su velocidad y que su altura ayuda mucho para distraer a las defensas rivales.

“Es un jugador con mucha potencia, rápido, aguanta muy bien la pelota, físicamente es un animal. Llegar a una institución tan grande y ser el nueve del equipo no es fácil”.

Y añadió: “Particularmente con él me he sentido muy bien, es un jugador que te da muchas alternativas, no solo con los pies. Cuando uno está apretado con la marca encima te da esa profundidad que necesitamos por aire y correr, ganar una falta. Incluso ha mostrado en partidos que con velocidad se lleva a los jugadores y ha terminado mano a mano. Todo es un proceso y tiene muchas capacidades”.