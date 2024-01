Capitanes de Ciudad de México va por el campeonato

El 2023 no terminó de la mejor manera para los Capitanes de la Ciudad de México. Fueron eliminados en cuartos de final de la G League Showcase por los Westchester Knicks y dos figuras importantes del equipo como Juan Toscano-Anderson y Michael Carter-Williams, partieron hacia nuevos destinos.

Sin embargo, hay que ver el vaso medio lleno. Dicha participación fue la primera en unos playoffs desde su aparición en la NBA en 2021. Por otro lado, Ramón Díaz, entrenador del equipo, tomó cartas en el asunto a las bajas de la plantilla y se fijó en jugadores como Iverson Molinar, Phillip Wheeler, Luke Martínez y Justin Wright-Foreman para luchar por el primer campeonato.

“Hay que ser realistas en México” 🇲🇽🏀 El entrenador de Capitanes considera que no será fácil el camino de México a los Juegos Olímpicos ya que sólo van los mejores del mundo pic.twitter.com/Hcd3vKr7Mi — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 4, 2024

“Empieza una nueva temporada y estamos intentando reconstruirnos con jugadores nuevos. Me gustaría decir que ya está todo ajustado pero falta algo de tiempo. Vamos a ver un equipo mucho más compacto haciendo las cosas mejor a nivel defensivo y teniendo más claro lo que tenemos que hacer en ataque” declaró Díaz tras un entrenamiento ante los medios de comunicación.

¿Qué puede aportar Luke Martínez al equipo? Díaz responde sobre el rol que va a cumplir el mexicoamericano procedente del Fluminense de Brasil 🔝 pic.twitter.com/ki73Foe2Yl — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 4, 2024

Capitanes comenzó la temporada con una victoria y una derrota, el entrenador español apenas está encontrando el equipo ideal y asegura: “Si hace unos años me decías que estaríamos en unos Playoffs no me lo creería, hoy es una realidad y somos un equipo más competitvo. Hay que intentar buscar esa tensión en jugadores jóvenes y es lo que hemos hecho. Iverson, Phillip, son jugadores que si los desarrollamos podrían darnos lo que buscamos”.

