Canelo Álvarez contraataca a Juan Manuel Márquez: Me siento el mejor del mundo

La pelea de palabras entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Juan Manuel Márquez continúa y en esta ocasión fue el púgil de Jalisco el que contraatacó.

En entrevista para TUDN, Canelo Álvarez habló sobre las constantes críticas de "El Dinamita" hacia su carrera y de cara a su combate del próximo 6 de mayo ante John Ryder.

Saúl respondió a Márquez sobre sus constantes comentarios, pero él se seguirá viendo como el mejor del mundo.

"Me siento como el mejor del mundo, soy el único que ha subido y ha enfrentado a lo mejor, subir y bajar de peso no es fácil, merezco ese lugar", declaró el tapatío.

Sin embargo, aseguró que los comentarios de Juan Manuel no le generan ni molestia, ni motivación.

"Márquez siempre habla de mí, siempre habla mal de mí por alguna razón, no me causan nada sus críticas. Tampoco me fortalece, fortalecido nací y me siento siento siempre así por lo que tengo conmigo", agregó sobre su compatriota.