Canelo Álvarez ataca a Juan Manuel Márquez; asegura que 'da lástima' y que 'está podrido de la cabeza'

El tapatío Saúl 'Canelo' Álvarez y el nacido en Iztacalco, Juan Manuel 'Dinamita' Márquez, son dos de los mejores boxeadores mexicanos en la historia. Sin embargo, más allá del respeto que puede haber a sus respectivas carreras, la relación entre estas dos leyendas no es la mejor.

Recientemente, 'Dinamita' habló sobre el combate que tendrá Álvarez el 6 de mayo en el Estadio Akron contra el británico John Ryder y señaló que no es un rival a la altura de lo que se espera para el campeón indiscutido del peso supermediano.

"A mí me gustaría que enfrentara a (David) Benavidez, que es el número uno, el retador oficial. ¿Para qué darle la vuelta al asunto? ¿para qué tanto brinco, si el suelo está tan parejo? Ese tipo de peleas son las que queremos ver. En vez de una revancha con Bivol, Canelo debería pelear con Benavidez. Que también sería una gran pelea”.

Ante estos comentarios, el Canelo compartió su réplica con la revista Rolling Stone, donde no se guardó nada contra Márquez, de quien aseguró que siempre le ha puesto piedras en su camino.

"Mira, Juan Manuel Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera. Por envidia o no sé por qué. Pero son palabras que no me afectan y que no tomo mucho en cuenta. Es de causar lástima que un peleador como lo fue él envidie a otro mexicano y todo lo que está haciendo, él lo sabe y no lo puede aceptar. Creo que no hay que ponerle mucha atención a personas como él, que están podridas de su cabeza" apuntó.

