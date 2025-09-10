Camila Osorio clasifica a segunda ronda del Guadalajara Open; “Anhelo mucho ganar aquí en mi segunda casa”

La tenista colombiana Camila Osorio llegó a la séptima edición del Guadalajara Open AKRON con un solo objetivo en mente: conquistar el trofeo.

La nacida en Cúcuta apenas disputó su partido de la primera ronda, pero no decepcionó y su sueño de ser campeona se mantiene intacto.

La raqueta número 69 del Ranking de la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) derrotó en dos sets (7-5 y 7-5) a Kamilla Rakhimova.

La jugadora, de 23 años, no tuvo una noche fácil ante la rusa, pero logró imponerse para conseguir su boleto a los octavos de final, donde se enfrentará a la estadounidense Iva Jovic.

Acerca de su siguiente rival, quien es la tenista más joven (17) del Guadalajara Open AKRON 2025, Camila Osorio reconoció que, a pesar de su edad, no será nada fácil de derrotar.

“Es una rival dura, sé que está en crecimiento y que está entrando al circuito, pero sé que es bastante disciplinada y muy ordenada en todo lo que hace. Tengo que enfrentarla con mucha concentración y mucho respeto porque el partido va a ser una batalla”, declaró.

En conferencia de prensa, luego de asegurar su clasificación a la segunda ronda, la colombiana platicó sobre las claves que le permitieron obtener el triunfo ante Kamilla Rakhimova.

“Fui muy paciente durante todo el partido; [intenté] mantener la calma, buscar soluciones y así fue la mentalidad que tuve todo el tiempo y ser determinante en los momentos clave”, mencionó.

En repetidas ocasiones, Camila Osorio ha manifestado la satisfacción que le genera jugar en nuestro país, por lo que, en esta ocasión, no fue la excepción y le dedicó un mensaje a la afición tricolor.

“Competir en México es simplemente muy especial, me siento como si estuviera jugando en Colombia. Me apoyan demasiado y no sé ni cómo agradecer el cariño de la gente. Trato de aprovecharlo cada vez que regreso [porque] es algo que me motiva. Anhelo mucho ganar aquí en mi segunda casa, sería increíble”, afirmó.

Respecto a su estado físico, la originaria de Cúcuta aceptó sentirse al 100% para encarar su partido de la segunda ronda ante la estadounidense Iva Jovic.

“[Me sentí] bien, terminé sin molestias y eso es lo que agradezco más y estoy lista para lo que se viene. Estoy tranquila, estoy feliz y eso me hace competir mejor”, externó Camila Osorio.