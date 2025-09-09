Camila Osorio regresa al Guadalajara Open buscando revancha; la tenista colombiana piensa en conquistar el título 

Guadalajara.— Actualmente, Camila Osorio se ubica en el puesto 69 del ranking WTA.

Sin embargo, la tenista colombiana es consciente de que ese no es lugar al que pertenece, por lo que uno de sus principales objetivos es posicionarse entre las 50 mejores del mundo.

En 2022, con tan sólo 20 años de edad, la sudamericana se ubicó en el lugar 33 de la clasificación mundial, siendo el mejor puesto que ha conseguido hasta el momento, porque sueña con regresar a lo más alto.

“Una de mis metas es alcanzar el Top 30; lo puedo hacer si me pongo las pilas este año. Si alcancé a ser 33 del mundo, sin tanta preparación o experiencia, puedo llegar mucho más arriba”, dijo, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Osorio es consciente de que necesita seguir esforzándose en cada oportunidad que tiene para reingresar en el Top 50, y no dudará en hacer todo lo posible por conseguirlo.

“He trabajado duro y voy a seguir [haciéndolo] aún más. Sé que, si sigo por la línea en la que voy, seré aún más fuerte y puedo llegar más arriba. Apunto mucho más arriba para el año que viene”, reveló.

La colombiana mencionó que también uno de los propósitos, en su carrera, es tener mejores actuaciones en los cuatro Majors, sobre todo porque en ninguno ha podido alcanzar la tercera ronda.

“Espero tener otra oportunidad en los próximos torneos del Grand Slams, [porque] siento que puedo hacer un mucho mejor papel, pero hay que seguir trabajando en la parte mental todo este tiempo”, reconoció Osorio, favorita en el WTA 500.